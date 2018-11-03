Люблю иногда погулять на улице, пооблучаться под 🌞 а когда сядет солнце, то разрешаю и побегать Очень нравится все околопсихологическое💡и также читаю книжки на эту тему Порой могу позалипать в Ютубе на какие нибудь "а вы знали" или "интересные факты" 🎓 Недавно открыл для себя изучение английского 🇬🇧 за то умею считать до 10 по французки) Имеется в наличии 😸 Из музыки не могу сказать точно, спасибо что есть Яндекс музыка которая рандомно подбирает классные треки (не реклама)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

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