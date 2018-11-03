Гомель
Профиль пользователя Paradise
О себе
Люблю иногда погулять на улице, пооблучаться под 🌞 а когда сядет солнце, то разрешаю и побегать
Очень нравится все околопсихологическое💡и также читаю книжки на эту тему
Порой могу позалипать в Ютубе на какие нибудь "а вы знали" или "интересные факты" 🎓
Недавно открыл для себя изучение английского 🇬🇧 за то умею считать до 10 по французки)
Имеется в наличии 😸
Из музыки не могу сказать точно, спасибо что есть Яндекс музыка которая рандомно подбирает классные треки (не реклама)
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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