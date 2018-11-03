Люблю фильмы и книги в жанре триллер и тру-крайм, индустриальный туризм, мостовые и крыши. А так, в принципе люблю книги, философию, мантра-вечера, кино на проекторе, переехал в Республику Беларусь из Ялты, потому что здесь вечная осень, однажды также перееду сначала в Индию, потом в Колумбию в город Медельин, в котором всегда весна и легальный кокаин

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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