Гомель
Профиль пользователя komikisaa
О себе
Фитнес, стендап, русский рэп и немножко философии
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🚶♀️ Прогуляться 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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