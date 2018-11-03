Разносторонний открытый рассудительный и воспитнный человек, до поры)))). Увлекаюсь психологией, много путешествую, неплохо пою, играю на гитаре. Очень люблю кино, как смотреть так и сниматься. Считаю себя старикашкой, но это не точно;)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

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