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Геленджик
Профиль пользователя Yes_ok

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О себе

5 Высших, 9 средних, 12 начальных, 15 садиков
Говорю на 17 языках
Путешествую сразу по планетам! 50+ 🌍
Коуч коучей! 🎖
Постоянно развиваюсь, даже когда сплю- развиваюсь во сне! Постоянное развитие, поиск, движение, сидеть просто не умею, сразу впадаю в сон и начинаю развиваться 😂😄
Ищу человека, который может остановить мое развитие💆😂

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Парк Горького в самый жаркий день лета!
Геленджик → прогуляться, перекусить
Прогуляться, перекусить, потанцевать 🎉🎉🎉🎈🙃
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