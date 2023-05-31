5 Высших, 9 средних, 12 начальных, 15 садиков Говорю на 17 языках Путешествую сразу по планетам! 50+ 🌍 Коуч коучей! 🎖 Постоянно развиваюсь, даже когда сплю- развиваюсь во сне! Постоянное развитие, поиск, движение, сидеть просто не умею, сразу впадаю в сон и начинаю развиваться 😂😄 Ищу человека, который может остановить мое развитие💆😂

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Геленджик?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Геленджик.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.