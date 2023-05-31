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Геленджик
Профиль пользователя tanyaseli

фото пользователя tanyaseli

О себе

Мне 26 лет , работаю на удаленке.
Почти 2 месяца назад переехала в Дивноморское , поэтому ищу знакомых и друзей.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena5535

Геленджик → прогуляться, перекусить

Погулять поговорить

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя SashaYudina

Геленджик → прогуляться, перекусить

Интересных разговоров по душам 🤗☀️

Откликнулся 1 участник

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