⬅️ Посмотреть других пользователей в Геленджике

Геленджик
Профиль пользователя Style

фото пользователя Style

О себе

Привет🌸 Меня зовут Ирина. Мне 43 Интересуюсь диетологией более 15 лет, ( просто для себя ) бывает консультирую по питанию всех кому интересно.
была в браке 15 лет.

Увлекаюсь ароматерапией, моя страсть фуд-фотографии. Снимала рецепты для пару кафе. Была волонтером на фуд-фестивалях. Со спортом не особо дружу 😊
Недавно начала заниматься нейрографикой. А ещё пытаюсь встроить в своё сознание - быть честной с самой собой, это дает больше свободы и легкости.

5 лет жила и работала на юге России (Сочи, Геленджик, Ялта) сейчас живу в Геленджике.

Хочется найти окружение погулять по району, обменяться самыми теплыми событиями и опытом в жизни.
Всегда рада и открыта людям и миру❤️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Только зарегистрировалась🤗новое для меня пространство

маленькое фото пользователя Azamatt
маленькое фото пользователя Jullia
маленькое фото пользователя Sima89
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 350 участников

маленькое фото пользователя Jullia

Москва → прогуляться, перекусить

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alena5535

Геленджик → прогуляться, перекусить

Погулять поговорить

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Геленджик

маленькое фото пользователя Lika56
маленькое фото пользователя Qobil
маленькое фото пользователя Kalah_88
маленькое фото пользователя Ildarik
маленькое фото пользователя Vichi
маленькое фото пользователя 1cas
маленькое фото пользователя tanyaseli
маленькое фото пользователя Aventure
маленькое фото пользователя Sherewy
маленькое фото пользователя Alena5535
маленькое фото пользователя Natalina
маленькое фото пользователя nnikol
маленькое фото пользователя Egor159
маленькое фото пользователя SashaYudina
маленькое фото пользователя Martynez
маленькое фото пользователя blq777
маленькое фото пользователя Neza
маленькое фото пользователя Juleyka
маленькое фото пользователя All_exe_y
маленькое фото пользователя roboy5

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам