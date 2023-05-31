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Геленджик
Профиль пользователя SashaYudina

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О себе

Исполняю мечты 😊✨ С помощью кисти и красок. Гуляю каждый день 🌲🌊 Люблю интересные диалоги и позитивный взгляд на жизнь. ☀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Геленджик → прогуляться, перекусить

Интересных разговоров по душам 🤗☀️

Геленджик → пообщаться

Ищу лучших подружек 🤗

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