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Геленджик
Геленджик
Профиль пользователя SashaYudina
О себе
Исполняю мечты 😊✨ С помощью кисти и красок. Гуляю каждый день 🌲🌊 Люблю интересные диалоги и позитивный взгляд на жизнь. ☀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
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