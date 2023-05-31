Геленджик

Профиль пользователя SashaYudina

О себе Исполняю мечты 😊✨ С помощью кисти и красок. Гуляю каждый день 🌲🌊 Люблю интересные диалоги и позитивный взгляд на жизнь. ☀️

Была в сети на прошлой неделе

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