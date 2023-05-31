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Геленджик
Играю в компьютер
Геленджик
Профиль пользователя roboy5
О себе
Играю в компьютер
Переодически смотрю разные фильмы
А мог бы стобой мадам гулять
Не редко задумываюсь о всяком о бывало и не бывалом
Было бы славно вместе поразмышлять обо всяком
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
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