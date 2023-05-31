⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Геленджик

Геленджик
Профиль пользователя roboy5

фото пользователя roboy5

О себе

Играю в компьютер
Переодически смотрю разные фильмы
А мог бы стобой мадам гулять
Не редко задумываюсь о всяком о бывало и не бывалом
Было бы славно вместе поразмышлять обо всяком

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🎭 Театр

События пользователя

Геленджик → пообщаться

Когда нибудь играла в компьютер?

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Геленджик

маленькое фото пользователя Aventure
маленькое фото пользователя blq777
маленькое фото пользователя Alena5535
маленькое фото пользователя 1cas
маленькое фото пользователя All_exe_y
маленькое фото пользователя Ildarik
маленькое фото пользователя Martynez
маленькое фото пользователя Natalina
маленькое фото пользователя Sherewy
маленькое фото пользователя SashaYudina
маленькое фото пользователя Neza
маленькое фото пользователя Egor159
маленькое фото пользователя Qobil
маленькое фото пользователя Kalah_88
маленькое фото пользователя tanyaseli
маленькое фото пользователя Lika56

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам