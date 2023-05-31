Геленджик
Профиль пользователя Olga444
О себе
Очень нравится легкое, веселое общение. Прогулки, спорт, шоппинг.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться
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События пользователя
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