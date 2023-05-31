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Геленджик
Профиль пользователя nnikol

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О себе

22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)

Хожу на танцы в разных направлениях: стрип, хилс, джаз фанк, хип-хоп)

Если мне предложить поехать завтра в сочи, я повозмущаюсь, но соглашусь. Когда получу долгожданный загранник, то можно и другие страны рассмотреть😄

Занимаюсь английским, люблю театры во всех направлениях, в квизах и логических играх сражаюсь до последнего

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Mariai
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маленькое фото пользователя Lada_kalina
маленькое фото пользователя Karinka3
маленькое фото пользователя LanaS
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя kate_tlkchv
маленькое фото пользователя Adaksinaa
маленькое фото пользователя Nata1i
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Sasha96
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя truemarrie
маленькое фото пользователя Anisija
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя Escapistka
маленькое фото пользователя Anytochka
маленькое фото пользователя Dari.Svet
Откликнулось 26 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на игры до конца июня🧠

маленькое фото пользователя Miss_I
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя s_mwl
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Vitaliia
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Marblna
Откликнулось 8 участников

Сочи → прогуляться, перекусить

Сходить в бар/клуб

маленькое фото пользователя Nekolia
маленькое фото пользователя Vitalii31
маленькое фото пользователя V_Valeri
маленькое фото пользователя YanaK
Откликнулись 4 участника

Геленджик → прогуляться, перекусить

До 20 декабря в Геленджике, буду Рада куда-то сходить, перекусить, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Tatiana_99

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 80 участников

маленькое фото пользователя Kris.Novash

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства ✨

Откликнулось 75 участников

маленькое фото пользователя Toria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу🙃

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя Tati25

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Yuliana_lion

Москва → прогуляться, перекусить

Пора выбираться на улицу! ☀️

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Samurai.Jack

Москва → прогуляться, перекусить

Классно проводить время друг с другом

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Wwweslliis

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу🐁

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя RAMENtic

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Откликнулось 38 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Helga07303

Москва → прогуляться, перекусить

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Albina_bina

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Lolli

Москва → прогуляться, перекусить

Подруга нужна, девачкииии

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Откликнулось 30 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🥹

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Pterodaktel

Москва → прогуляться, перекусить

Пошлите на масленицу 🥞☀️

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя christinaa4

Москва → прогуляться, перекусить

Девкиии, я за любой кипишь

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Dana_vol

Сочи → прогуляться, перекусить

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Llnchss

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя PolinaKrashev

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подруг💞

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Kseniaa

Москва → путешествия

Слетать в путешествие

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Mar_Mar

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку❤️‍🩹

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Проведём весело время ✌️

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Okssna

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя O_stea

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Pollli

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Valeria_msc

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя OLidia

Москва → пообщаться

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nutaamv

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и перекусить

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vl_ada

Москва → сходить на мероприятие

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Daria77

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa

Москва → прогуляться, перекусить

Пропала подруга! Ищууууу

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alina13

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компаньонок/подруг🌷

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя mrs.hudson

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Царицыно

Откликнулось 10 участников

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Москва → другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

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Сочи → собрать компанию

Из Москвы. В Сочи с 5 по 20 августа в отпуске. Ищу компанию)

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Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться

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