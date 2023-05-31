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Геленджик
22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)
Геленджик
Профиль пользователя nnikol
О себе
22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)
Хожу на танцы в разных направлениях: стрип, хилс, джаз фанк, хип-хоп)
Если мне предложить поехать завтра в сочи, я повозмущаюсь, но соглашусь. Когда получу долгожданный загранник, то можно и другие страны рассмотреть😄
Занимаюсь английским, люблю театры во всех направлениях, в квизах и логических играх сражаюсь до последнего
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные
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