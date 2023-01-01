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Геленджик
Профиль пользователя Juleyka

фото пользователя Juleyka

О себе

Люблю прогулки, открывать что то новое, интересное, люблю компании, общение с новыми людьми, люблю готовить, гостеприимная, люблю посещать разные заведения и мероприятия, люблю кататься на велосипеде, увлекаюсь дизайном интерьера,люблю поездки, лёгкая на подьем, люблю шутить и веселиться

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные

Не нравится:

🎭 Театр🎮 Видеоигры

События пользователя

Геленджик → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valya33

Волгоград → пообщаться

К кому зайти что б весело общаться всю ночь?????))))

Откликнулось 6 участников

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Геленджик → пообщаться

Переезд в Геленджик

Откликнулись 3 участника

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Геленджик → собрать компанию

Женский клуб. Для желающих найти подруг, расширить круг общения, делиться опытом

Откликнулся 1 участник

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