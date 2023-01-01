Геленджик

Профиль пользователя Juleyka

О себе Люблю прогулки, открывать что то новое, интересное, люблю компании, общение с новыми людьми, люблю готовить, гостеприимная, люблю посещать разные заведения и мероприятия, люблю кататься на велосипеде, увлекаюсь дизайном интерьера,люблю поездки, лёгкая на подьем, люблю шутить и веселиться

Была в сети пару дней назад

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