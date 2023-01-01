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Геленджик
Геленджик
Профиль пользователя Juleyka
О себе
Люблю прогулки, открывать что то новое, интересное, люблю компании, общение с новыми людьми, люблю готовить, гостеприимная, люблю посещать разные заведения и мероприятия, люблю кататься на велосипеде, увлекаюсь дизайном интерьера,люблю поездки, лёгкая на подьем, люблю шутить и веселиться
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные
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