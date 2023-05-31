Геленджик
Профиль пользователя Evaeva

фото пользователя Evaeva

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Alexandr89
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Прогуляться

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Поиграть в пивное казино

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Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

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маленькое фото пользователя Mira1
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.