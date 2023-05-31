Геленджик
Профиль пользователя Aventure
О себе
Активная мама троих мальчишек,
Исследователь новых пространств развития детей,
Практикующий эзотерик,
Начинающий астролог
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия
Не нравится:
✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
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