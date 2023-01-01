Гдыня
Профиль пользователя Edward321
О себе
Всем привет, меня зовут Эдуард или же Эдик
У меня нет друзей и мне очень скучно
Сам я очень весёлый шутить если только мемы
Мне 15 лет по знаку зодиака я Овен ♈
Увлекаюсь рисованием или анимацией но очень редко
Надеюсь я найду друзей и мы хорошо будем проводить время и веселиться))
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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