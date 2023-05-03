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Гатчина
Профиль пользователя Proxemika

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О себе

Люблю сосиски и отдых на природе.
Простой характер, люблю людей и мир вокруг.
Работаю, учусь, пожизненно пытаюсь похудеть к лету...
Есть лучшая подруга, парень и мама. Сюда пришла для поиска новых идей и интересного опыта.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

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