О себе

Люблю сосиски и отдых на природе.

Простой характер, люблю людей и мир вокруг.

Работаю, учусь, пожизненно пытаюсь похудеть к лету...

Есть лучшая подруга, парень и мама. Сюда пришла для поиска новых идей и интересного опыта.