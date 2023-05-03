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Гатчина
Гатчина
Профиль пользователя Gloria
О себе
Зачем рассказывать о себе? Если разговор не получиться, тогда и смысла нет в том что у нас много общего.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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