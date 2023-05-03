Гатчина
Профиль пользователя fitwist

фото пользователя fitwist
фото #2 пользователя fitwist

О себе

Играю на акустической гитаре почти любую песню, увелкаюсь любительским боксом, прогаю на Python

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Гатчина → активный отдых

Тест Тестович

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Музыкальный пикник в парке на беговой

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