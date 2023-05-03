Гатчина
Профиль пользователя Alexander_22
О себе
Занимаюсь утренней зарядкой, провожу здоровый образ жизни, не пью и не курю, и я увлекаюсь футболом и настольным теннисом.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🚶♀️ Прогуляться 🎸 Концерт / фестиваль
Другие пользователи из города Гатчина
Ищешь друзей и компанию в городе Гатчина?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Гатчина.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.