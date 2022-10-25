👋 Меня зовут Вика) Ищу дружескую компанию. Из предпочтений ролики, бег, вылазки с палатками и походы. Зимой коньки, лыжи и сноуборд. Сходить в киношку-кафешку тоже за) Люблю концерты (последний раз была на НАИВ) и театры. За любой кипишь 🙃

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Щелково → пообщаться Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Щелково.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.