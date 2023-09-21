О себе

Всем привет!) Я надеюсь здесь найти: компанию для весёлого времяпровождения; друзей; единомышленников. Мне 29 лет, я работаю инженером-конструктором и параллельно учусь в университете. В свободное от работы время люблю ходить в спортзал, потаскать железо. Читаю книги (особенно нравятся антиутопии, приключения). Песен не знаю и петь не умею, но очень люблю слушать музыку. Слушаю много чего. Это может быть: Imagine dragons, Hollywood undead, Linkin park, Disturbed, Thousand foot krutch, Король и Шут, Quise B, Inna, Zivert, LXAST CENTURY, Free flow lava, Bassnpanda, Макс Корж, Macan и многие другие. Очень люблю настолки. Не против кальяна и умеренного употребления алкоголя. Люблю путешествия, прогулки, покатушки. Нравится кино: как кинотеатр, так и дома (ужасы, комедии, боевики, фантастика).

В общем я за любое интересное времяпровождение, общение, посиделки, гулянки, встречи и активность в целом!)