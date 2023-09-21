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Фрязино
Профиль пользователя Parker174

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О себе

Всем привет!) Я надеюсь здесь найти: компанию для весёлого времяпровождения; друзей; единомышленников. Мне 29 лет, я работаю инженером-конструктором и параллельно учусь в университете. В свободное от работы время люблю ходить в спортзал, потаскать железо. Читаю книги (особенно нравятся антиутопии, приключения). Песен не знаю и петь не умею, но очень люблю слушать музыку. Слушаю много чего. Это может быть: Imagine dragons, Hollywood undead, Linkin park, Disturbed, Thousand foot krutch, Король и Шут, Quise B, Inna, Zivert, LXAST CENTURY, Free flow lava, Bassnpanda, Макс Корж, Macan и многие другие. Очень люблю настолки. Не против кальяна и умеренного употребления алкоголя. Люблю путешествия, прогулки, покатушки. Нравится кино: как кинотеатр, так и дома (ужасы, комедии, боевики, фантастика).
В общем я за любое интересное времяпровождение, общение, посиделки, гулянки, встречи и активность в целом!)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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