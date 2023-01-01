Форт-Смит
Профиль пользователя MARNHA
О себе
живу с родителями и бабушкай меня завут Марина мне 34 года я инвалитка детства у меня киста левой стороны головы деабет скалеоз десканезия эпелепсия но приступав слава богу нет развитие медленое нерфамебетоз рука левая тресется инагда
Профиль обновлён 16 января 2023 г.
События пользователя
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