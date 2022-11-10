Увлечения разнообразны и общение могу поддержать практически на любую тему) В данный момент нахожусь в Крыму и учусь и улучшаю свои навыки в : походах, плаванье, вкусной еде, рыбалке, настолках, каякинге и тд Сейчас стоит цель перечитать Пратчетта и научиться медитации

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Ищешь друзей и компанию в городе Феодо?сия?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Феодо?сия.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.