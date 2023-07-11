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Феодо?сия
Профиль пользователя Didi.crimea

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О себе

Привет! Я - загадочный вихрь личностей и увлечений.
Моя заботливая натура никогда не оставляет равнодушными тех, кто меня окружает, и я всегда рада поделиться своим разнообразием с теми, кто хочет открыть в себе необычное!
Скорпион ♏️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🏫 Учеба✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес
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