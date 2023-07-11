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Феодо?сия
Привет! Я - загадочный вихрь личностей и увлечений.
Феодо?сия
Профиль пользователя Didi.crimea
О себе
Привет! Я - загадочный вихрь личностей и увлечений.
Моя заботливая натура никогда не оставляет равнодушными тех, кто меня окружает, и я всегда рада поделиться своим разнообразием с теми, кто хочет открыть в себе необычное!
Скорпион ♏️
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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