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Энгельс
Очень люблю классическую музыку, мне нравится Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский.
Энгельс
Профиль пользователя Tenb_GermanPeter
О себе
Очень люблю классическую музыку, мне нравится Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский.
Катаюсь на велосипеде по городу и лесу, хожу на лыжах, играю в видео игры, смотрю Ютуб, смотрю иногда классические фильмы.
Читаю книги, в основном фантастика и приключения. Люблю когда книга состоит из 10 томов и больше.
Смотрю аниме.
Мне не нравится современная музыка и песни.
Я ищу странных людей.
А ещё мне нравится смотреть Михаил Задорнова.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
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