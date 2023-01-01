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Энгельс
Профиль пользователя Tenb_GermanPeter

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О себе

Очень люблю классическую музыку, мне нравится Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский.
Катаюсь на велосипеде по городу и лесу, хожу на лыжах, играю в видео игры, смотрю Ютуб, смотрю иногда классические фильмы.
Читаю книги, в основном фантастика и приключения. Люблю когда книга состоит из 10 томов и больше.
Смотрю аниме.
Мне не нравится современная музыка и песни.
Я ищу странных людей.
А ещё мне нравится смотреть Михаил Задорнова.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес
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