О себе

Очень люблю классическую музыку, мне нравится Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский.

Катаюсь на велосипеде по городу и лесу, хожу на лыжах, играю в видео игры, смотрю Ютуб, смотрю иногда классические фильмы.

Читаю книги, в основном фантастика и приключения. Люблю когда книга состоит из 10 томов и больше.

Смотрю аниме.

Мне не нравится современная музыка и песни.

Я ищу странных людей.

А ещё мне нравится смотреть Михаил Задорнова.