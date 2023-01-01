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Энгельс
Профиль пользователя Lisyka

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О себе

Люблю играть в геншен и ханкай, смотрю аниме и фильмы , очень сильно хочу найти подругу по интересам например изучение корейского и Английского , так же очень люблю гулять и веселиться

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Энгельс → прогуляться, перекусить
Хочу найти себе подругу на века

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое
Девочки, пишите))
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