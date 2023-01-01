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Энгельс
Энгельс
Профиль пользователя kolla
О себе
Очень люблю читать книги📚 разные жанры, иногда занимаюсь спортом🤾, люблю смотреть ужастики🙈, не разбираюсь в политике😄Люблю погулять на свежем воздухе, немного занимаюсь обработкой фотографий 📸, Перфикционист🪶 с большой буквы, постоянно дома поэтому ищу людей просто пообщаться🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
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