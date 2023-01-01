О себе

Очень люблю читать книги📚 разные жанры, иногда занимаюсь спортом🤾, люблю смотреть ужастики🙈, не разбираюсь в политике😄Люблю погулять на свежем воздухе, немного занимаюсь обработкой фотографий 📸, Перфикционист🪶 с большой буквы, постоянно дома поэтому ищу людей просто пообщаться🤗