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Энгельс
Профиль пользователя Alohablet

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О себе

Ну во первых панкам-хой, ели мясо мужики!
А спорт... Х*й в руке, ноздря в муке! Шутка! Качалочка этот хорошо!

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎲 Настольные игры
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