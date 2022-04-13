Электросталь
Профиль пользователя Marvik
О себе
Люблю слушать музыку. Люблю природу, собак. Люблю зиму
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🍷 Алкоголь
События пользователя
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