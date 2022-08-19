Электросталь
Профиль пользователя LizaEnot

фото пользователя LizaEnot
фото #2 пользователя LizaEnot

О себе

Хочу найти подругу для прогулок, в дальнейшем совместного проживания и путешествия вдвоём , походы в интересные и необычные места, например: музей строения человека или ресторан в темноте. Так же я ищу чего что бы делать абсолютно все вместе.
У меня нет друзей, родственников, но есть парень с кем встречаюсь по интернету. (Что-то аналогичное хочу видеть и в подруге)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

В кино в галерею

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на мафию кто знает куда пишите.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria019
Санкт-Петербург → Другое

Встретиться, узнать друг друга

маленькое фото пользователя Alessa
Электросталь → Другое

Игра в ДнД

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.