Электросталь
Профиль пользователя LizaEnot
О себе
Хочу найти подругу для прогулок, в дальнейшем совместного проживания и путешествия вдвоём , походы в интересные и необычные места, например: музей строения человека или ресторан в темноте. Так же я ищу чего что бы делать абсолютно все вместе.
У меня нет друзей, родственников, но есть парень с кем встречаюсь по интернету. (Что-то аналогичное хочу видеть и в подруге)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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