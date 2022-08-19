Хочу найти подругу для прогулок, в дальнейшем совместного проживания и путешествия вдвоём , походы в интересные и необычные места, например: музей строения человека или ресторан в темноте. Так же я ищу чего что бы делать абсолютно все вместе. У меня нет друзей, родственников, но есть парень с кем встречаюсь по интернету. (Что-то аналогичное хочу видеть и в подруге)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Хочу сходить на мафию кто знает куда пишите.

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие В кино в галерею

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