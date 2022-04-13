Электросталь
Профиль пользователя Artemon69

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О себе

Активный образ жизни, не люблю сидеть дома. Из хобби рыбалка, походы в лес, отдых на природе. Люблю велик и коньки

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Электросталь → прогуляться, перекусить

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