Электросталь
Профиль пользователя Alessa

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О себе

Делаю украшения и детали интерьера из фовмирана, ваты, бусин, ткани и так далее.
Играю в шахматы. Обучалась по приложению. Рейтинг по рапиду с живыми людьми в приложении "Шахматы: учись и играй" - 1010+-. Максимум был 1028.
Играю в Элиэс, Крокодила, карточные игры наподобие Дурака подкидного и переводного, Акулину. Хочу научиться играть в покер, правила немного знаю. Также ищу команду для игр в Подземелья и Драконы.
На компьютере играю в Обливион, Цивилизацию 4, Варкрафт, Трудно быть Богом, на телефоне - Моя кофейня, Клондайк, DOZ: survival, Let's survive, Forge of Empires и подобные.
Слушаю рок, панк, джаз, немного оперу и поп-музыку прошлого столетия и современности.
Шью для кукол и немного для себя
Танцую и пою
Читаю в основном фантастику, авторов наподобие Лукьяненко, Азимова, Булычёва( книга "Питомец" в моём сердечке надолго). Также читаю мангу и смотрю аниме. Тут разброс по жанрам широкий, легче сказать, что я не смотрела и не читала.
Немного готовлю. Блины, Тирамису там, ну и простые блюда для постоянного потребления, разумеется. Думаю научиться печь кексы и торты.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

События пользователя

Электросталь → собрать компанию

Игра в ДнД

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valya03
Электросталь → Другое

Ищу себе подругу

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Электросталь → Другое

можно сходить вечером в кафешку ) или ещё куда нибудь)

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