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Дзержинск
Профиль пользователя sweetlana_dreams

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О себе

Меня зовут Света!🌷Мне 28 лет. Работаю в энергетике, изучаю английский язык, увлекаюсь графическим дизайном. Есть собака Йорк ☺️люблю путешествовать, гулять, кататься на коньках и велосипеде. Мечтаю обрести новых друзей и новые знакомства ✨

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

События пользователя

Дзержинск → прогуляться, перекусить
Взять кофе и прогуляться по набережной 😊
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