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Дзержинск
Мне плюс минус два раза по 20😉
Дзержинск
Профиль пользователя Nata_sha
О себе
Мне плюс минус два раза по 20😉
Люблю живое общение, походы, живые выступления: концерты, театры, фестивали. С удовольствием играю в квизы.
Совершенно не против новых знакомств. Веселая, активная. Умею выслушать, поддержать если нужно.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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