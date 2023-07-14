О себе

Мне плюс минус два раза по 20😉

Люблю живое общение, походы, живые выступления: концерты, театры, фестивали. С удовольствием играю в квизы.

Совершенно не против новых знакомств. Веселая, активная. Умею выслушать, поддержать если нужно.