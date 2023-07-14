⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Дзержинск

Дзержинск
Профиль пользователя Nata_sha

фото пользователя Nata_sha

О себе

Мне плюс минус два раза по 20😉
Люблю живое общение, походы, живые выступления: концерты, театры, фестивали. С удовольствием играю в квизы.
Совершенно не против новых знакомств. Веселая, активная. Умею выслушать, поддержать если нужно.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Дзержинск → прогуляться, перекусить

Отлично провести время

маленькое фото пользователя Farid52dzr
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Liliia

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Случилась грустинка, хочу отвлечься) было бы здорово найти подругу

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Дзержинск

маленькое фото пользователя Kris97
маленькое фото пользователя Nastya1994
маленькое фото пользователя VEIS
маленькое фото пользователя Dmitru
маленькое фото пользователя ASYA9090
маленькое фото пользователя Winterpersonage
маленькое фото пользователя Radik
маленькое фото пользователя S.lena777
маленькое фото пользователя IrineVB
маленькое фото пользователя Kristi2209
маленькое фото пользователя Farid52dzr
маленькое фото пользователя Jorel
маленькое фото пользователя Natali182
маленькое фото пользователя Svetovzena75
маленькое фото пользователя 22Dj
маленькое фото пользователя sweetlana_dreams
маленькое фото пользователя Artem88
маленькое фото пользователя Armen7788
маленькое фото пользователя Elvita18
маленькое фото пользователя Annika
маленькое фото пользователя SURIK777
маленькое фото пользователя cheekateelow
маленькое фото пользователя ElisavetaLarina

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам