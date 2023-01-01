Нижний Новгород
Профиль пользователя Farid52dzr

фото пользователя Farid52dzr
фото #2 пользователя Farid52dzr

О себе

Работаю. Катаюсь на велосипеде, эндуро. Зимой на склоне на лыжах. Хожу на сплавы по реке. Живу один) кота нет( хочу завести

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Дзержинск → прогуляться, перекусить

Вкусно поесть)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя skitten1
Нижний Новгород → Другое

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

маленькое фото пользователя Oksana76
Дзержинск → Другое

Сходить в кино

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