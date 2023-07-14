Дзержинск
Профиль пользователя Elvita18
О себе
Рокер, панк-рокер, учусь на втором курсе ветеринарии, люблю фильмы, сериалы в жанре ужасы, занимаюсь конным спортом. Люблю выпить, курю, парю( называйте как хотите мне все равно)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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