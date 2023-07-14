Рокер, панк-рокер, учусь на втором курсе ветеринарии, люблю фильмы, сериалы в жанре ужасы, занимаюсь конным спортом. Люблю выпить, курю, парю( называйте как хотите мне все равно)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

📺 Политика 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 📚 Книги 💩 Странный юмор ✝️ Религия

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Дзержинск.

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