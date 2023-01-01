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Дубна
Профиль пользователя VoRoN

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О себе

Недавно переехал в Дубну, я девушка но говорю о себе бывает в мужском роде, обожаю слцшать разную музыку какая понравится такую и слушаю, особо не общительна в компаниях но с одним человеуом могу спокойно прогуляться и поговорить о многих вещах. Могу подставить плечо, выслушать, поддержать, конечно бывают и косяки могу ляпнуть не того так как человек я прямолинейный и всегда говорю то что думаю. Из вредных привычек много курю и редко в самых редких случаях могу выпить

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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