О себе

Недавно переехал в Дубну, я девушка но говорю о себе бывает в мужском роде, обожаю слцшать разную музыку какая понравится такую и слушаю, особо не общительна в компаниях но с одним человеуом могу спокойно прогуляться и поговорить о многих вещах. Могу подставить плечо, выслушать, поддержать, конечно бывают и косяки могу ляпнуть не того так как человек я прямолинейный и всегда говорю то что думаю. Из вредных привычек много курю и редко в самых редких случаях могу выпить