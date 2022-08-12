Мне 16 лет. Люблю слушать музыку, любимые исполнители ASAMMUELL, NЮ, Лазарев, Миша Марвин, Анет Сай, Ed Sheeran, Green Apelsin. Из спорта только велосипед, люблю гулять в поле, в лесу, обожаю ходить на речку, ненавижу шумные компании и клубы. Люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме. Ищу человека близкого по душе, по интересам, которому я буду важна не меньше, чем он сам, который умеет заботиться, быть внимательным и вначале желательно вести диалог

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

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