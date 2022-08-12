Дубна
Профиль пользователя Uliana.01
О себе
Мне 16 лет. Люблю слушать музыку, любимые исполнители ASAMMUELL, NЮ, Лазарев, Миша Марвин, Анет Сай, Ed Sheeran, Green Apelsin.
Из спорта только велосипед, люблю гулять в поле, в лесу, обожаю ходить на речку, ненавижу шумные компании и клубы. Люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме. Ищу человека близкого по душе, по интересам, которому я буду важна не меньше, чем он сам, который умеет заботиться, быть внимательным и вначале желательно вести диалог
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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