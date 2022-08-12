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Дубна
Профиль пользователя Mark5598

фото пользователя Mark5598

О себе

Люблю слушать музыку, гулять, заниматься спортом

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏫 Учеба 📚 Книги 💩 Шутки про говно
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