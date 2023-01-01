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Дубай
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О себе

Люблю идиотские идеи для поездок куда-то. Хочу услышать нестандартные истории жизни. Если ты занимаешься или занималась чем-то, чем никто не занимался - я сразу поклонник твоего таланта!

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн
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