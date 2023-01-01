Дубай

Профиль пользователя telefonieren

О себе Люблю идиотские идеи для поездок куда-то. Хочу услышать нестандартные истории жизни. Если ты занимаешься или занималась чем-то, чем никто не занимался - я сразу поклонник твоего таланта!

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