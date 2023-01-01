⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Дубай
Дубай
Дубай
Профиль пользователя Tati_stranger
О себе
Люблю дизайн и арт выставки. Обожаю посещать прикольные бары/ рестораны для инспирации, потому что сама люблю готовить. Много путешествую по работе и не только. Горнолыжные лыжи это улет
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Дубай
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам