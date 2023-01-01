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Дубай
Профиль пользователя Tati_stranger

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О себе

Люблю дизайн и арт выставки. Обожаю посещать прикольные бары/ рестораны для инспирации, потому что сама люблю готовить. Много путешествую по работе и не только. Горнолыжные лыжи это улет

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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