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Дубай
Всем привет)
Дубай
Профиль пользователя Syuzi
О себе
Всем привет)
Человек искусства, люблю все прекрасное)
Тренер по растяжке и Боди фитнесу🔥
Очень люблю хорошую музыку, аттракционы и вкусную еду)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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