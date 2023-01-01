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Дубай
Профиль пользователя Syuzi

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О себе

Всем привет)
Человек искусства, люблю все прекрасное)
Тренер по растяжке и Боди фитнесу🔥
Очень люблю хорошую музыку, аттракционы и вкусную еду)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Дубай → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре Дубай

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dtanya11

Дубай → прогуляться, перекусить

Погулять по марине или съездить на крик )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mr.Jabarov

Дубай → собрать компанию

Пойти на яхт вечеринку в формате все включено с 17:30 до 21:00

Откликнулся 1 участник

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