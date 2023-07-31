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Домодедово
Профиль пользователя Stas.36

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О себе

Увлекаюсь Спортом с применением собственного веса!

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
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