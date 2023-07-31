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Домодедово
Профиль пользователя Lily28

фото пользователя Lily28

О себе

Изучаю ведическую астрологию чтоб познать себя родных.нравится гулять на природе возле воды и говорить о смысле жизни
Люблю когда все в любви и в кайф
Нравится теплое душевное поддерживающее общение

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Домодедово → пообщаться

Пообщаться на тему отношений детей и т.д

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 13 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

Откликнулось 10 участников

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