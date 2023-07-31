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Домодедово
Изучаю ведическую астрологию чтоб познать себя родных.нравится гулять на природе возле воды и говорить о смысле жизни
Домодедово
Профиль пользователя Lily28
О себе
Изучаю ведическую астрологию чтоб познать себя родных.нравится гулять на природе возле воды и говорить о смысле жизни
Люблю когда все в любви и в кайф
Нравится теплое душевное поддерживающее общение
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
События пользователя
Участие в других событиях
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