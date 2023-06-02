Домодедово
Профиль пользователя Andrey88
О себе
Смотрю сериалы и фильмы в свободное время, из музыки рок)
Хочу этой зимой покататься на сноуборде.
Так же время от времени делаю тату)
Профиль обновлён 15 декабря 2022 г.
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