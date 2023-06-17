⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Долгопрудный

Долгопрудный
Профиль пользователя Ognennaya_Belka

фото пользователя Ognennaya_Belka

О себе

В зависимости от настроения интересно разное.
Люблю смотреть комедии и передачи про путешествия.
Иногда тянет потанцевать на дискотеке/сходить на концерт/выставку домашних животных/покататься на велике и др.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ценители юмора, пойдёмте на Финал 7 сезона стендап лиги.

Долгопрудный → прогуляться, перекусить

Погулять по Мысово. Просто отдохнуть от Мск, её суеты, обилия людей и смога.

Москва → пообщаться

Поговорить про то, что для тебя дружба.

маленькое фото пользователя TatianaP
маленькое фото пользователя Rock_Opera
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

На лекцию про малые народы Вьетнама

Москва → прогуляться, перекусить

Погов-ть о том, что нравится. :)

маленькое фото пользователя prof1983
маленькое фото пользователя Arina31
маленькое фото пользователя Tuck
маленькое фото пользователя Den_D
Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Лекция про природу сновидений и получасовая+ прогулка перед ней

маленькое фото пользователя Lidi86
Откликнулся 1 участник

Москва → путешествия

Погулять в парке Мысово. Мини-путешествие в Подмосковье.

маленькое фото пользователя Mashka95
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hedgehog

Москва → активный отдых

Научиться танцевать

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Go_talk

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → прогуляться, перекусить

Найти красивые места 😇

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Seina97

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Natali_13

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей, для совместных мероприятий.

Откликнулись 24 участника

анонимный пользователь

Москва → собрать компанию

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Готова подискутировать на любую тему

Откликнулось 19 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя HoneyCat

Санкт-Петербург → пообщаться

просто хочу с кем то поговорить)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя AndrewShark

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Alaii

Пермь → пообщаться

ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Love86

Москва → пообщаться

Найти темы для душевного разговора, а далее продолжить за вкусным кофе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя romayak

Москва → собрать компанию

Создавать и или развлекаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Aloha_anoha

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на фестиваль стран Латинской Америки 💃🏻

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Nastasiyhka

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → собрать компанию

Встреча креативных практиков. Дата на обсуждении.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Dianaafedorova

Москва → собрать компанию

Отметить хэллоуин вечером 31 октября!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Diana_Hebert

Москва → другое

Нужна модель на окрашивание с обесцвечиванием и на стрижку ровный срез 💜

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Georgead

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компаньона на вокал

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sam7

Москва → прогуляться, перекусить

Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nastasiyhka

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка в парке Коломенское или Царицыно, по центру вечером в сб

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Привлекательная вывеска

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя core

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sam7

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагайте вы.)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Discord

Москва → прогуляться, перекусить

Поболтать в телеге

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Spilsberg777

Москва → сходить на мероприятие

Сегодня на концерт

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Spilsberg777

Москва → прогуляться, перекусить

Гуляем и катаем по центру 😜

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Долгопрудный

маленькое фото пользователя Shagen
маленькое фото пользователя Rimma33

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам