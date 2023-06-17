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Долгопрудный
В зависимости от настроения интересно разное.
Долгопрудный
Профиль пользователя Ognennaya_Belka
О себе
В зависимости от настроения интересно разное.
Люблю смотреть комедии и передачи про путешествия.
Иногда тянет потанцевать на дискотеке/сходить на концерт/выставку домашних животных/покататься на велике и др.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
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