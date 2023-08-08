О себе

Ищу хороших, серьёзных, пунктуальных, живых друзей по интересам и мировоззрению. Если нет хотя бы одной ниточки связи в чем то , то нет смысла даже и начинать общение. Увлекаюсь ~ философия, религия, эзотерика и психология, политика. БИЛЬЯРД, Футбол, Тренажёрный зал.