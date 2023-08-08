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Днепропетровск
Днепропетровск
Профиль пользователя VITAS12
О себе
Ищу хороших, серьёзных, пунктуальных, живых друзей по интересам и мировоззрению. Если нет хотя бы одной ниточки связи в чем то , то нет смысла даже и начинать общение. Увлекаюсь ~ философия, религия, эзотерика и психология, политика. БИЛЬЯРД, Футбол, Тренажёрный зал.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба📺 Политика🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные
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