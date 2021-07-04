Днепродзержинск
Профиль пользователя Aydan

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О себе

Слушаю музыку,занимаюсь спортом,люблю фантастику, остальное при общении)

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор
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