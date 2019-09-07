Я занимаюсь спортом немножко, то худею, то толстею, вес не парит. Люблю читать, много читать. В основном фэнтази, боевая фантастика, но уважаю все направления, главное чтобы книжка была интересная. Потихоньку осваиваю мотоцикл. Люблю путешествовать по России (на машине или свои ходом). Люблю цветы, много домашних цветов, второй год осваиваю премудрости выращивания всякой красоты на участке. Люблю животных. Есть любимый мужчина, не ищу вторую половину, ищу друзей и знакомых. Работаю в строительстве.

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

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