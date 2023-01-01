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Дмитров
Дмитров
Профиль пользователя Asya_artist
О себе
Меня зовут Ася, мне 19 лет. Рисую диджитал картинки уже 5 лет, это помогает мне самовыражаться. Очень люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме, ещё часто зависаю на ютуб. По настроению могу вязать, заниматься бегом. Люблю изучать новое(языки, биология, психология, социология) , но очень быстро устаю и много сплю. 😴 Люблю хорорры, фентези и детективы. Я довольно медленная и очень долго думаю, поэтому могу не успевать за хайповыми темами и трендами. 😅 Люблю котиков, спокойствие и размеренность. Любимая музыка: спокойное пианино, лоу фай хип хоп и различные песни вокалоидов.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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