О себе

Меня зовут Ася, мне 19 лет. Рисую диджитал картинки уже 5 лет, это помогает мне самовыражаться. Очень люблю смотреть фильмы, сериалы и аниме, ещё часто зависаю на ютуб. По настроению могу вязать, заниматься бегом. Люблю изучать новое(языки, биология, психология, социология) , но очень быстро устаю и много сплю. 😴 Люблю хорорры, фентези и детективы. Я довольно медленная и очень долго думаю, поэтому могу не успевать за хайповыми темами и трендами. 😅 Люблю котиков, спокойствие и размеренность. Любимая музыка: спокойное пианино, лоу фай хип хоп и различные песни вокалоидов.